Jóvenes Escribiendo el Futuro: ya salió la nueva convocatoria de beca para universitarios

MÉXICO.- Por fin, los estudiantes universitarios podrán postularse como candidatos para la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Esta consta de un apoyo bimestral de 4 900 pesos. Para esta edición, se espera que más estudiantes y universitarios participen en la solicitud. El periodo estará abierto a la postulación de nuevos candidatos y a la solicitud de becas por continuidad; anteriormente, tan solo la segunda opción estaba disponible.

Además, se han incorporado nuevas escuelas a la lista de aquellas que pueden solicitar el apoyo. La Coordinación Nacional de Becas ya ha liberado la convocatoria con la información para el registro de aspirantes. El proceso puede llevarse a cabo, ahora, de tres maneras distintas.

Se espera entregar un total de 410 000 becas en todo el país. De acuerdo al calendario de pagos, para el mes de noviembre los estudiantes estarían recibiendo la cantidad de 9 800 pesos, en razón de 2 450 por cada mes.

Requisitos, modalidades y fechas

La convocatoria considera a estudiantes de licenciatura y técnico superior universitario. Para postularse a la beca es necesario estar inscrito al periodo escolar vigente en una universidad que clasifique dentro de las categorías Prioritaria o Suceptible (la Coordinación de Becas cuenta con un buscador para ayudar al estudiante a encontrar cómo está clasificada su escuela).

Los aspirantes no podrán ser mayores de 29 años /este criterio de edad no aplica para quienes apliquen por la vía de continuidad). Asimismo, es requisito no estar recibiendo otra beca.

Para este periodo (2022-2), se han creado dos nuevas modalidades de solicitud de la JEF, de manera que el aspirantes cuenta con tres opciones para registrarse: modalidad A, B o C. La primera consiste en la solicitud mediante la Cédula de Solicitud de Incorporación, la nueva herramienta de la CNBBBJ; la modalidad B es la de siempre: activación de la ficha escolar y solicitud por medio de SUBES.

Finalmente, la modalidad C consiste en acudir personalmente a las oficinas de la Coordinación Nacional de Becas a hacer la solicitud (asignada únicamente para las IES, no para las IPES). Debe consultarse qué clasificación tiene la escuela del solicitante para saber si esta modalidad es viable.

Según el calendario compartido en la convocatoria, las fechas de inscripción son las siguientes:

Modalidad de solicitud A. Cédula de Solicitud de Incorporación (CSI) y Cédula Única (CU)

Del 29 de agosto al 15 de septiembre de 2022

Modalidad de solicitud B. Registro de la solicitud

https://subes.becasbenitojuarez.gob.mx/Del 12 de Septiembre al 07 de octubre de 2022

Modalidad C. Atención en Oficina de Representación de la entidad federativa

Del 12 de septiembre al 07 de octubre de 2022

Publicación de resultados

Cuarta semana de octubre de 2022

Registro de la clabe interbancaria

Del 12 de septiembre al 07 de octubre de 2022

