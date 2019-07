Jovencita con cáncer cumple el sueño de conocer a AMLO

VENUSTIANO CARRANZA, EU.-Una jovencita de 15 años que padece de cáncer cumplió su sueño de conocer al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Vanessa Monserrat Sánchez López, originaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en días pasados había solicitado por medio de una carta conocer al mandatario.

Hoy solo quiero decirle que no es fácil esta lucha pero no me doy por vencida. Tengo el único anhelo de poder conocerlo eso únicamente pido. Aunque muchos cuestionan mi deseo tengo mis motivos personales y no pierdo la fe de algún día poder saludarlo y platicar con usted unos breves minutos de mi vida", decía la misiva enviada por Vanessa.