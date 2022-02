Joven rifa boletos de Coldplay para cumplir su sueño de estudiar en Harvard

ESTADO DE MÉXICO.- Un estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) está buscando recaudar fondos para poder pagar su estancia en Harvard Medical School.

Raúl Alejandro Miranda Ojeda cursa actualmente el séptimo semestre de la carrera y está rifando los boletos que había comprado para ver a su banda preferida, Coldplay, para poder reunir la cantidad de 81 mil pesos necesarios para cumplir su sueño.

Explicó que está cambiando un sueño por otro, pues ir al concierto de la banda británica era una aventura para la que ahorró por mucho tiempo, pero fue seleccionado para un curso en Harvard T.H. School of Public Health y ahora está dispuesto a deshacerse de sus boletos, para poder ir a la escuela.

Explicó que fue seleccionado en diciembre pasado para realizar una estancia en Harvard Medical School, por lo que tuvo que apresurar la recaudación de 4 mil dólares, es decir, poco más de 81 mil pesos.?"Soy fan de Coldplay y me hubiera encantado ir al concierto con mi familia, pero me veo en la necesidad de realizar esta dinámica para alcanzar la meta para lograr mis estudios", dijo.

Añadió que gracias a diversos trabajos de investigación en torno al área de neurociencias fue aceptado; mientras que, en Harvard participará en una estancia de investigación en hospitales afiliados a la institución, así como en un curso en torno a los temas que desarrollarán.

Regularmente lo promocionan para médicos o personas ya graduadas, no para estudiantes, pero aún así decidí aplicar y en diciembre me informaron que me aceptaron".