Joven pide taxi en Puebla, se duerme y termina en Veracruz pagando miles de pesos

PUEBLA.-Un joven pidió un taxi por aplicación en Puebla y por quedarse dormido terminó en Veracruz pagando una gran cantidad de dinero.

La falta de atención le llevó al pasajero a vivir esta aventura que le costó más de 8 mil pesos.

El chofer indicó que tomó el viaje y fue por el pasajero. Previamente el joven había tenido una pelea con la novia.

El muchacho abordó la unidad que tenía una tarifa de 3.0, lo que significa que el viaje se multiplicaba por tres de su tarifa ordinaria.

El joven, dice el chofer, al subir al auto puso la dirección 5 de Mayo, pero no se percató que era del estado de Veracruz.

El operador quiso confirmar si el destino era el correcto.

Yo sabía que algo estaba extraño, le quise confirmar al pasajero la dirección, pero él me interrumpió y me dijo que si no sabía leer, y me calificó de ignorante”, contó el chofer.