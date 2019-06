Joven dice que lo corrieron del CEA de Televisa por contestar tuit a Carlos Loret

CIUDAD DE MÉXICO.-Un joven dijo en su cuenta de Twitter que lo despidieron del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa luego de que le contestara al periodista Carlos Loret de Mola un tuit.

“Hola @CarlosLoret , fíjate que hace unos meses te contesté un tweet, esto provocó que @EugenioCobo me despidiera del @CeaTelevisa Yo quisiera saber si tú tuviste que ver con esa decisión. No me podrías invitar a tu programa para hablar de libertad de expresión? (sic)”, escribió Pavel Lima Martínez en su red social.

Hace unos meses, Loret publicó un mensaje en su perfil en el que se leía: “Justo escribo sobre Trump y llega el embate del presidente electo @lopezobrador”.

El joven lo que le contestó fue: “Ya olvidaste el montaje de Florence, donde aceptaste participar? Eres un mentiroso, por eso hasta tu padre se avergüenza de ti. No, no es dividir entre buenos y malos. Eres un pobre ser mediocre, falto de reflexión pero lleno de ambición. Siento compasión por ti, por tu pequeñez”.

Hasta estos momentos el conductor de Despierta, programa de Televisa, no se ha manifestado al respecto.

Sin embargo, al joven ya le han hecho otras ofertas para acudir a programas.

El periodista Vicente Serrano, del canal de YouTube Sin Censura, lo invitó a que ofrezca su postura en su programa, que según los registros de la plataforma, es visto por miles de personas.

Por su parte, el muchacho señaló también seguir esperando respuesta tanto de Loret como de Noticieros Televisa.

Martínez aclaró que no era estudiante en el CEA, sino que daba clases.

Eugenio Cobo, para despedirlo le dijo: “Qué no quería un maestro imprudente, por lo cual me pedía que firmara mi renuncia. Le dije que yo no estaba renunciando, que me despidiera, y me dijo que si lo que quería era otro escándalo, no iba a lograrlo. Simplemente ya no tuve acceso a la empresa en mi siguiente visita”.