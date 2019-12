Joven acusa a Valeria Moy, maestra de ITAM, de haber generado ambiente hostil

CIUDAD DE MÉXICO.-Una joven acusó en Twitter a una profesora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) de haber causado un ambiente tóxico en el aula.

Zyanya Castro señaló que la profesora – de la cual no dijo su nombre, pero supuestamente es la economista Valeria Moy, ya que ella le contesto el tuit- se burló de un estudiante ante una pregunta que le había hecho el joven.

“Una profesora de renombre acaba de tuitear que lamenta muchísimo lo sucedido con nuestra compañera y le dice a los estudiantes que pueden contar con ella. Yo tomé clase con ella en mi segundo semestre en el ITAM, eco 2... La clase antes del primer parcial preguntó que si había dudas, que con toda confianza las expresáramos, que era el momento, que no había “preguntas tontas”. Acto seguido un compañero se animó y preguntó la diferencia entre tasa y nivel... La profesora con el tono más mierda que pudo le contestó: “ay no, si esas van a ser sus dudas, ya mejor dense de baja, que pena”. OBVIAMENTE EL CHAVO SE SÚPER APENÓ Y NADIE MÁS LE QUISO PREGUNTAR NADA, así que dio la clase por terminada...”, indicó Castro.

Momento después agregó:

“El ambiente que se generó fue terrible: muchos teníamos miedo, muchos otros se burlaban del compañero, y el compañero que preguntó obviamente tenía una cara de desconcierto horrible... Consejo rápido para la profesora: más allá de estar disponible para tus alumnos por si quieren charlar, empieza por no intimidarlos y hacerlos sentir unos tarados por las preguntas que te hacen. Se empática, no los trates como basura y no fomentes... El ambiente hostil y competitivo tan característico de eco. No seas hipócrita pues. Empieza por lo pequeño, lo cotidiano. Salu2”.

Antes estas declaraciones, Valeria Moy le contestó que deberían de dirimir el tema en un café y platicar, no en Twittre.

“Hola Zyanya. Si es que te estás refiriendo a mí, por algunas respuestas que veo, ¿no crees que sería prudente que me arrobaras y nos vamos a tomar un café y platicar? Dirimir los temas por Tuiter no creo que lleve a buenos resultados”.

Recientemente Moy había lamentado el suicidio de una muchacha en el ITAM, que acusan fue por la carga de trabajo, la hostilidad y falta de atención sicológica que tiene la institución.

“Lamento muchísimo lo sucedido con Fernanda, alumna del ITAM. Me duele por ella, por su familia y por sus amigos. Alumnos, cuentan conmigo en lo que yo pueda apoyar. Tienen mi correo y podemos platicar si así lo desean. Un abrazo cariñoso”, indicó.