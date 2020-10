Josefina Vázquez Mota se benefició con mil millones por fondos para migrantes pero no se supo nada del dinero: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La actual senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota recibió mil millones de pesos de un fondo para apoyar a migrantes y nunca se supo nada de los recursos, confirmó el presidente de México.

Andrés Manuel López Obrador no mencionó el nombre de la política, pero sí lo confirmo cuando un reportero lo sugirió.

En su conferencia matutina el mandatario nacional destacó que el recurso fue otorgado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en el Gobierno anterior.

Así lo dijo AMLO

“En el gobierno anterior una dirigente de un partido de oposición a nosotros, de los que se oponen a los fideicomisos, recibió como mil millones del pesos para supuestamente apoyar a migrantes mexicanos”, declaró.

Y nunca se supo nada, fue un fideicomiso, un fondo que otorgó la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Gobierno pasado, dijo.

Un reportero le sugirió que si se trataba de Josefina Vázquez Mota, confirmando López Obrador que se trataba de ella.

Debería darles vergüenza: Amlo

El presidente de la República Mexicana dijo entender que muchos estén inconformes con la medida de extinguir los fideicomisos, y que así como este caso, se cometieron, con estos mecanismos, otras irregularidades.

Es recoger ese dinero para que se destine al bienestar del pueblo. Que no haya bandidaje oficial, yo no sé como defienden, lo dije ayer, lo indefendible, les debería dar vergüenza, pena, estar defendiendo que se mantenga la corrupción, el que no haya transparencia”, criticó el mandatario.