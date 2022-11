José Woldenberg pidió no votar la reforma al INE de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.-El exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, pidió no votar la reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Decimos no a la destrucción del INE, no a la destrucción de los Institutos locales, no a la destrucción de los tribunales locales, no a la pretensión de alinear a los órganos electorales a la voluntad del gobierno, no al autoritarismo, sí a la democracia, sí a un México democrático", aseveró.

Woldenberg recordó que el órgano electoral es producto de una larga lucha que se prolongó por décadas.

"Dejamos atrás el país de un solo partido, de elecciones no auténticas para abrirle paso a la diversidad política, elecciones libres, democráticas y creíbles. Para ello hubo movilizaciones, luchas, denuncias y muchos acuerdos, se crearon instituciones capaces de ofrecer garantías y equidad", puntualizó.

El exconsejero detalló que de 1988 a 2014, el INE ha sido sujeto de ocho reformas electorales.

"La alternancia constitucional y pacífica ocurrió por primera vez en México gracias a ese proceso democratizador, en casi 200 años de vida independiente, nuestro país no lo había logrado. La titularidad del poder ejecutivo ha cambiado, la han conquistado diferentes partidos, las minorías de ayer son las mayorías de hoy", expresó.

El político reconoció que, si bien, la autoridad actual no nos permite vivir en un "paraíso", si se cuenta con una "germinal democracia" que nos ha permitido la alternancia pacífica.

"El problema es que varías partes de lo que se ha construido, se quiere destruir desde el gobierno", sentenció, al tiempo que las y los asistentes gritaron "El INE NO se toca", "El INE no se toca".

José Woldenberg dijo que la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo Federal, representa una agresión a las instituciones.

"México no puede volver a una institución electoral alineada con el gobierno, incapaz de garantizar la jornada electoral en paz, México no puede destruir los conocimientos adquiridos, México no puede centralizar las elecciones", insistió.

El ponente explicó que desde la creación del INE se han desarrollado más de 53 mil cargos de elección popular en el país, desde elecciones a cargo municipales hasta los sufragios para la Presidencia de la, República.

Reforma al INE de AMLO reduce de 500 a 300 diputados y también reduce senadores

La reforma al Instituto Nacional Electoral (INE) del presidente Andrés Manuel López Obrador reduce el número de diputados y senadores.

De acuerdo a la iniciativa, los diputados federales serían recortados en 200, pues pasarían de 500 a 300.

Por su parte, el número de senadores pasaría de 128 a 96, lo mismo sucedería con los consejeros del INE que bajarían de 11 a 7.

Según AMLO, el INE no desaparece, como la oposición ha indicado, sino que solo cambiaría de nombre a INEC, que significa Instituto Nacional Electoral y de Consultas, y seguiría siendo autónomo.

Se recorta el dinero

El presidente también afirmó que el financiamiento público a partidos políticos solo se podrá otorgar para campañas electorales.

Otro dato es que ahora para que las consultas populares sean vinculantes se bajó del 40 a 33 por ciento de participación ciudadana.

También se eliminan los órganos electorales locales, y se implementa el voto electrónico, como lo tienen algunos países como Brasil y Estados Unidos.