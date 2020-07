José Rosas Aispuro, gobernador de Durango, da positivo a Covid-19

DURANGO, Durango.- L el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, informó que fue confirmado con el virus SARS-CoV-2, y que se mantendrá en aislamiento domiciliario, en atención a los protocolos sanitarios de la enfermedad.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, el mandatario de Acción Nacional (PAN) precisó:

Debido a las constantes giras que he realizado por el estado, periódicamente me someto a pruebas de #COVID19. Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa.