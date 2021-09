Jonathan Medina fue liberado tras 10 años encarcelado por un crimen que no cometió

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de pasar 10 años en prisión por un delito que no cometió, Jonathan Medina Haller abandonó el Reclusorio Preventivo Varonil Norte la tarde-noche de este jueves, donde su familia lo recibió.

El hombre se encontraba preso por el delito de secuestro; sin embargo, sus supuestos cómplices reconocieron durante un careo que fueron coaccionados y torturados para involucrarlo de manera injusta.

El proceso de Jonathan estuvo lleno de irregularidades, por lo que un juez ordenó la reposición del proceso, pero la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México se desistió y solicitó su libertad inmediata.

La fiscalía informó a través de un comunicado, que esto se da en el marco del acuerdo presidencial de liberación de presos por razones humanitarias; pues además del proceso legal en su contra, el hombre venció al cáncer y la tuberculosis en prisión.

Medina Haller, quien estuvo preso 3 mil 762 días, salió de la cárcel con guantes, cubrebocas, y una careta, además fue evaluado médicamente en una ambulancia una vez que estuvo fuera del reclusorio.

Fue recibido por sus padres, Wolstano Medina y María del Rosario Halle; sus hermanas Jessica y Nancy; y sus sobrinos Sofía y Diego, quienes lloraron de felicidad y lo abrazaron una vez que el sujeto dejó atrás la prisión, según información de Noticias Televisa.

No me la creo, gracias a este viejo (su padre) que no se ha dejado de mover. En un principio sí me lo pregunto, 'si eres culpable ahí te quedas', pero no, yo siempre le dije que no y que tarde que temprano se tenían que dar cuenta, 10 años nos tardamos, pero se dieron cuenta”, dijo Medina ante las cámaras de Televisa.