"John Ackerman es un padre y esposo feminista": Irma Eréndira Sandoval

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego que su esposo, el investigador John Ackerman asegurara que no agredió a Sabina Berman, su compañera en el programa “Jonn y Sabina” de Canal Once, y acusara que “la oposición quiere afectar su libertad de expresión", Irma Eréndira Sandoval, titular de la Función Pública (SFP), aseguró, bajo el hashtag "#AckermanSeQueda", que el académico es un hombre excepcional “y un esposo y padre feminista”.

En su cuenta de Twitter, la secretaria señaló que su esposo es también solidario y generoso, así como un “hijo y yerno amoroso y un universitario ejemplar”.

“John Ackerman es un hombre excepcional: humano, solidario, generoso y progresista. Es un esposo y padre feminista, hijo y yerno amoroso, hermano y cuñado solidario, maestro y colega respetuoso, un universitario ejemplar. #AckermanSeQueda”, escribió.

Este sábado, John Ackerman aseguró hoy en su cuenta de Twitter que existe una campaña en su contra para coartar su libertad de expresión. Además, indicó que lo ocurrido durante la última emisión del programa "John y Sabina", en Canal Once, en donde no tuvo interacción con su excompañera, la dramaturga Sabina Berman, "no implica agresión alguna", sino que, por el contrario, demostró "un respeto absoluto a las palabras y la libertad de expresión de la señora Berman".

Ante la situación, Canal Once dio a conocer que, de común acuerdo, "John y Sabina" terminaba anticipadamente.

Sin embargo, Sabina Berman dio a conocer que hubo una edición en el programa, pues Ackerman renunció durante la grabación, pero fue borrado de la emisión que se vio en pantalla. Hasta ahora, la televisora ha informado que el investigador tendrá un programa en solitario el próximo año y está en pláticas con la dramaturga para una coproducción entre el Once y Canal 14.