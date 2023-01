Joe Biden sí aterrizará en al AIFA y desmienten a Joaquín López-Dóriga

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente de los Estados Unidos Joe Biden llegará el domingo y aterrizará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), confirmó Marcelo Ebrard.

Actualización de la Cumbre de Líderes de América del Norte : El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llegará el domingo 8 de enero por la tarde al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ¡Será bienvenido a México!”, escribió el canciller en su cuenta de Twitter.

Dicha información desmiente al periodista Joaquín López Dóriga, que había revelado que no aterrizaría en el AIFA.

“El 13 de diciembre, publiqué aquí: el Air Force One de Joe Biden llegará el próximo día 9 a lo que fue el hangar presidencial, en el que han sido recibidos todos sus antecesores, no al Felipe Ángeles. El Servicio Secreto, SS, no cambia destinos estratégicos por motivos políticos”, comentó Dóriga en una columna, pero todo fue falso.

Que siempre sí... Que @JoeBiden aterrizará en el AIFA, informa @m_ebrard— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 5, 2023

Trudeau aterrizará en el AIFA

El primer Ministro de Canadá Justin Trudeau también aterrizará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante su visita a México prevista para enero en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

AMLO había pedido a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, aterrizar también en el AIFA, debido a que “no es un asunto de logística, es un asunto político”.