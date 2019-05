Jocelyn fue al centro sola por primera vez y nunca volvió

CHIHUAHUA, Chihuahua.-Jocelyn Calderón Reyes venció sus miedos de adolescente y a los 13 años de edad decidió dirigirse por primera vez sola al Centro de Ciudad Juárez para encontrarse con una amiga, pero nunca volvió a su casa.



Fue el primer día que ella iba sola al Centro, que se animó, ella era muy miedosa", explicó su madre Perla Reyes, quien recordó que la joven desapareció el 30 de diciembre de 2012.



"A lo mejor ese fue su error, querer andar afuera, ser libre, cuando aquí no podemos ser libres ¿no?".



Jocelyn habría cumplido 20 años el pasado domingo y ahora su madre sólo puede recordarla a través de las fotografías que guarda en una carpeta.



La mujer tiene además retratos elaborados por la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre cómo se encontraría físicamente años después.



Cuestionada sobre el avance de la investigación, Perla comentó que ésta sigue en lo mismo.



Según ellos (las autoridades) pues siguen buscándola, pero pues para mí es como si no lo hicieran; al contrario, ellos están esperando a ver qué les llevo yo", lamentó.



Perla ha recibido pistas vagas de gente que se le acerca para decirle que vio a Jocelyn en algún lugar, pero sin tener algo concreto.



La madre recordó que el día que Jocelyn desapareció había obtenido un permiso de su abuela materna para quedarse en casa de una amiga con la que se vería en el Centro, por lo cual esperaban a que regresara al siguiente día.



Yo ya sabía que no iba a regresar, había pedido permiso para quedarse en casa de su amiga (durante la noche)", recordó Perla.



Pero la adolescente no regresó y el 1 de enero de 2013 la madre presentó el reporte de desaparición.

La familia pudo ingresar a la cuenta de Facebook de Jocelyn, desde donde buscaron pistas, pero hasta la fecha no ha avanzado la indagatoria.



Perla recordó que la primera vez que acudió a presentar la denuncia de desaparición ante la Fiscalía General del Estado y no recibió la atención debida.



"Desgraciadamente no están sensibilizados yo pienso, cuando uno va uno va destrozada, uno va con nervios, te tienen ahí horas, te victimizan porque lo primero que ellos te dicen es que si no se peleó contigo o si no se fue con el novio", lamentó.



Pero tienen un trato pésimo que no se sensibilizan con uno, que va uno con ese dolor", señaló al recordar que su hija aspiraba a tener un fiesta de XV años y bailar el vals con su padre.



Sin embargo, concedió que le sirvió en gran medida la terapia psicológica que le dieron en la FGE en un inicio.

Para mí es como una esperanza de que mi hija sigue viva, de que por ahí la tienen, por ahí la traen", afirmó Perla.



Me dice mucha gente 'es que no es ella, a ella ya se la llevaron fuera'. Les digo es que a veces eso es lo que creemos. ¿Qué decimos? No ellos ya la sacaron de la ciudad, para que no la encuentren y a la mejor no es cierto, aquí mismo las tienen".



En todos estos años la madre ha tapizado el Centro con imágenes y carteles en busca de su hija.