Jimena sigue desaparecida; la sacaron de su casa bajo amenazas

MORELIA, Michoacán.- El pasado 26 de abril, Jimena fue sacada de su casa bajo amenazas y extorsión. Hasta el día de hoy sigue desaparecida y no hay pistas de su paradero.

La madre de la niña de 13 años de edad describe la última vez que Jimena salió de su casa ese día, en un lugar llamado “corredor de la muerte” entre las 11 y las 12 de la noche.

Gloria García Magaña, la madre, relata que la menor salió de su casa por extorsión y amenazas de una pareja de vecinos. Esto lo supo gracias a que encontró unas cartas entre las pertenencias su hija.

Amenazas muy fuertes, de extorsión de dinero y amenazada. La carta dice que si no se brincaba, que si no salía, ella sabía lo que iba a pasar", contó la madre.

Afirmó de igual manera que al poner la denuncia entregó todas las pruebas que incriminaran a los vecinos involucrados en la desaparición.

"Citaron a la sospechosa, pero no me dicen nada. No tuve ninguna respuesta; no pudieron hacer hablar a la sospechosa, que ya está en su casa".