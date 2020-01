Jesús Murillo Karam será citado a declarar por caso Ayotzinapa

CIUDAD DE MÉXICO.- Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, detalló que el ex procurador Jesús Murillo Karam será citado a declarar por el caso Ayotzinapa junto a otros ex funcionarios.

Es evidente que los que participaron directamente en toda la construcción de esta llamada verdad histórica, serán convocados”, declaró.

Murillo Karam será citado debido a las investigaciones realizadas para dar con los 43 normalistas, tras los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014.

“No solamente es convocar a declarar a funcionarios de la anterior administración. Ya ha habido declaraciones ministeriales, particularmente de gente del gobierno del estado. Ustedes recuerdan que estuvo el ex gobernador, el ex procurador, el ex secretario de seguridad pública del estado de Guerrero”, dijo durante una entrevista.

Encinas Rodríguez expuso que “se ha citado ya a otras personas y seguramente vamos a ver ya a otras personas, no solamente de funcionarios, sino de otros actores que no habían sido convocados. Esperamos contar ya con la declaración de testigos que habían tenido reservas para hacer declaraciones, de estudiantes que fueron afectados ese día y que afortunadamente fueron librados de ser desaparecidos, hasta otros actores que estamos entrevistando”.

Con información de Excélsior