Javier Lozano acusó a Ricardo Anaya de lavado de dinero; AMLO pone video

CIUDAD DE MÉXICO.-Javier Lozano, ex secretario de Trabajo con Felipe Calderón, acusó a Ricardo Anaya de lavado de dinero.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso un video en la conferencia mañanera donde se veía a Lozano en un video donde acusaba al ex candidato del PAN a la presidencia de varios delitos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Lozano explicó en la grabación que Anaya dice que quien firma —a nombre de Manhattan Masterplan Development— la compraventa de su nave industrial en Querétaro es el señor Juan Carlos Reyes, "lo que es falso" porque de acuerdo con la escritura pública el verdadero firmante es Luis Eduardo López López, quien a decir de los involucrados en el caso es el chofer de Manuel Barreiro.

Te puede interesar: Investiga FGR a Ernesto Cordero, Ricardo Anaya y a 2 gobernadores del PAN, señalan

Javier Lozano aseguró también que la empresa Manhattan Masterplan Development fue declarada el 16 de febrero del 2018 por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una “empresa fantasma", que se usa para evadir impuestos y lavado de dinero.

Ricardo Anaya miente y está metido en lavado de dinero", declaró Lozano.

Pone AMLO videos de Javier Lozano, exsecretario del Trabajo y Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda de Felipe Calderón, en los que acusan a Ricardo Anaya por lavado de dinero. pic.twitter.com/WKvHardG9Y — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) August 23, 2021

AMLO pide a Ricardo Anaya que se presente ante las autoridades

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al ex candidato presidencial Ricardo Anaya que "no sea marrullero" al acusarlo de estar detrás de una presunta persecución política en su contra, y le aconsejó que lo mejor es que se presente a declarar "incluso amparado" por las acusaciones de recibir sobornos en el caso Odebrecht, por parte de Emilio Lozoya, ex director de Pemex.

"Que no sea marrullero, se le hace fácil decir, "me persiguen, me persiguen", se le hace fácil decir. Nosotros no somos represores, nosotros no odiamos, no somos como ellos, somos distintos. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, tenemos moral, pero es una maniobra politiquera, el querer salir adelante".

Te puede interesar: Que Ricardo Anaya no huya si es inocente de acusaciones: AMLO

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que lo mejor que puede hacer Ricardo Anaya es que se presente a declarar "incluso amparado" y que demuestre que no recibió ese dinero.

Rechazó que esté detrás de la Fiscalía General de la República (FGR), ni de los jueces que pidieron su comparecencia por el caso Odebrecht.