Javier Corral vuelve a amenazar a El Diario de Juárez

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- Javier Corral, gobernador de Chihuahua, habría amenazado nuevamente con emprender "acciones legales más fuertes" contra El Diario de Juárez y su dueño.

Lo anterior luego de que el mandatario estatal fue cuestionado sobre una incidencia presentada el pasado domingo en la que un fotógrafo y un reporte de El Diario denunciaron que el jefe de escoltas Juan Manuel Escamilla reaccionó de manera agresiva impidiendo que Corral fuera fotografiado en una reunión partidista con empleados de gobierno en un hotel de la ciudad.

No ha habido ningún incidente como el que se dice, acuérdese que este periódico, usted se refiere a El Diario, ya no saben qué inventar, cuentan muchas mentiras, ya no tienen escrúpulos, ya no respetan ni a sí mismos en las mentiras que cuentan porque están molestos por todo el camino legal que he decidido ejercer en contra de la estrategia de extorsión de Osvaldo Rodríguez Borunda y también adelanto que se van a poner peor he, porque voy a continuar con otras acciones legales más fuertes"