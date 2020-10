Javier Corral no descarta unirse con Felipe Calderón y dice que con Ricardo Anaya siempre lo ha estado

▶️ #Tragaluz | - ¡Quién no quisiera ser Presidente de México! No estoy en eso, pero si las condiciones se me dan, me gustaría entrarle: @Javier_Corral, gobernador de Chihuahua, en @TragaluzenTV con @fdelcollado



Lunes 20:45 hrs por @mileniotv https://t.co/HeF7uZ2dE5 pic.twitter.com/jLf0IPRaor