Jalisco entregará los libros de texto gratuitos de la SEP: Alfaro

JALISCO, México.-El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro informó esta mañana que los Libros de Texto Gratuitos serán entregados en su entidad.

En conferencia de prensa, tras exponer puntos jurídicos y las revisiones por parte de maestros, se anunció que se inició la distribución de los textos.

Los libros de texto tienen errores, tienen cosas que mejorar, pero bajo cualquier perspectiva es mejor trabajar con estos libros que no tenerlos”, dijo.

Libros serán distribuidos

El gobierno de Jalisco tomó la decisión de iniciar con la distribución de los libros de texto gratuitos debido a que jurídicamente no hay ningún impedimento para hacerlo, porque no representan un riesgo para las y los niños, como se ha dicho, y porque a pesar de los errores detectados en ellos sería peor no contar con ellos.

Ante este panorama, dijo, el gobierno estatal está obligado a distribuir los textos que ha enviado el gobierno federal, por lo que a partir de hoy comenzará su dispersión, excepto los de secundaria, que aún no ha llegado a la entidad.

En cuanto al contenido, el secretario de Educación en el estado, Juan Carlos Flores, señaló que más de 78 mil maestros del estado han revisado los textos y el 61% está de acuerdo con utilizarlos, 26% tiene una postura neutral y sólo el 13% está en desacuerdo.