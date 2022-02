Jalisco: Eduardo logró esconder a sus hermanitos antes de ser secuestrado y asesinado

GUADALAJARA.-Eduardo Salomón Puertos fue sustraído por sujetos armados y encapuchados de su domicilio en Jalisco cuando se encontraba cuidando a sus hermanitos mientras sus papás trabajaban.

Su padre, David Salomón, hoy pide justicia.

"Hoy fue mi hijo mañana puede ser el tuyo... esto no se lo deseo a nadie, por Dios santo, no se lo deseo a nadie... este sufrimiento que pasamos mi esposa y yo no se lo deseamos a nadie", dijo en entrevista.

Salomón Puertos tenía 16 años al momento de ser sustraíado por hombre armados.

El viernes 4 de febrero sujetos armados y encapuchados se llevaron al joven de su casa ubicada en la colonia Fresno, en Tlajomulco de Zúñiga, cuando se encontraba cuidando a sus cuatro hermanos mienstras sus papás trabajaban.

Niño salvó a sus otros hermanos

Imagen Noticias dice que Eduardo alcanzó a hablarle a su padre para pedirle ayuda y logró que sus hermanos se escondieran.

"Es un héroe, no me canso de decir esas palabras, desde el viernes las repito porque así es como mi hijo Ulises le dijo: "¡Escóndanse en el baño!" Dio su vida para salvar a sus hermanos".

Según detallan, al parecer los delincuentes se equivocaron de casa, ya que aparentemente estaban buscando a otro hombre en otra vivienda.

El hombre buscado huyó por las azoteas, por lo que los hombres armados en la búsqueda del sujeto ingresaron con violencia a la casa de Eduardo a quien se llevaron.

Te puede interesar: Jalisco: Muere niña de 2 años al comer galleta envenenada que tiraron a su perro; hay otra menor grave

"Era muy cabezón para la escuela, pero era el mejor hijo que podías tener... 16 años y me pedía permiso para salir a jugar con niños de 10-12 años a metros de la puerta de mi casa, era un niño que a los 15 años que se metió a trabajar el primer sueldo que le dieron nos invitó a cenar", declaró en papá en entrevista.

"Yo lo quería tener con en una cápsula, no quería que saliera más allá de la avenida, me daba miedo que saliera por si algo le fuera a pasar y mira dónde le fue a pasar".

La Fiscalía de Jalisco reveló que llevó a cabo operativos de búsqueda en los cuales se aseguró una finca ubicada en la colonia Centro de Tlajomulco en la que fue localizado el cuerpo sin vida de Eduardo.

En la finca estaba también el auto que fue usado para privar de la libertad al menor, además de diversos indicios, entre ellos chalecos tácticos, objetos contundentes y punzocortantes, así como otra persona fallecida sin identificar.