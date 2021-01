Jaime no tenía factores de riesgo, se contagió dos veces de Covid-19 y falleció

CIUDAD DE MÉXICO.-Jaime Israel Romero Rojas, de 51 años, falleció el 9 de diciembre luego de haberse contagiado por segunda vez de Covid-19, revela el medio Milenio.

Según su esposa, Mirna Evelyn Reyes Saldívar, Jaime se encontraba perfectamente de salud.

El abogado no tenía padecimientos crónicos, como obesidad, diabetes, hipertensión, colesterol alto, o alguna inmunosupresión. Tampoco tenía antecedentes de enfermedades de tipo genético o hereditarias en la familia.

Raúl Sansores, reconocido neumólogo de Médica Sur, comentó que es muy probable que el primer contagio lo haya superado porque era una persona sana.

Luego de la primera alta, Jaime tuvo que realizar un viaje de trabajo, y a su regreso llegó enfermo.

El 9 de diciembre de 2020 Jaime Israel falleció.

“En la familia nadie podía creerlo. Todos sus amigos estaban sorprendidos. Yo ya no quise que se investigara más sobre el doble contagio ni del porqué nosotras no nos contagiamos. Es un proceso muy doloroso y decidí centrarme en nuestras hijas. Ellas están muy enojadas porque no regresó su papá y tampoco pudieron despedirse. No lo volvieron a ver", contó Mirna.

El doctor Sansores recordó que Romero Rojas, en un periodo de mes y medio, pasó de ser un paciente con Covid que se recuperó y estaba sano conforme a todos los estudios, a un paciente grave que en días se deterioró y se agravó.