Jaime Rodríguez realiza convenio de blindaje electoral con Fiscalía en Delitos Electorales

MONTERREY, NL. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, suscribió un convenio de blindaje electoral, con el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales estatal, Gilberto de Hoyos Koloffon, con el objetivo de realizar acciones preventivas para evitar que los funcionarios utilicen recursos públicos o las fuerzas policiacas para favorecer algún candidato de un partido o coalición y se conduzcan con respeto absoluto.

A los alcaldes se los dije el lunes, votaremos por el candidato de nuestra preferencia, convoco a los alcaldes a que cuidemos de no intervenir, manipular, promover o inhibir la fuerza pública, cualquiera que lo haga será sometido a la autoridad, igual que yo o las fuerzas policiacas, sea de la policía, de la Guardia Civil, o del Ejército; necesitamos generar confianza, no utilizar ni la fuerza ni los recursos para ayudar a un candidato”, señaló el mandatario.

Explicó que la firma de este convenio con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, se realiza con el fin de dar a conocer que el Centro de Coordinación Integral, de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), estará vigilando la jornada electoral en todas las casillas de la zona metropolitana y se apoyará con los C4 de los municipios para vigilar las casillas que se instalen.

Advirtió, aquellos que quieran provocar un problema los estaremos vigilando, no es entrometerse en temas electorales, es estar vigilando que no se cause ningún delito. Que las fuerzas policiacas no tengan tentación de provocar a ningún partido, he dado la instrucción, a alcaldes y candidatos que no deben usar la fuerza policiaca, demos un ejemplo de civilidad", propuso el gobernador.