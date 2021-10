Iztapalapa: Difunden imágenes del ataque con ácido a Yazmín

CIUDAD DE MÉXICO.-Se ha difundido el terrible ataque con ácido que sufrió la joven Yazmín en la alcaldía de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

En las imágenes se observa que caminaba por la calle luego de salir del trabajo cuando de pronto es rociada con el ácido.

Una mujer fue la responsable del ataque a Yazmín, ella había dicho que en días anteriores su ex pareja la había amenazado, por lo que tuvo que interponer una denuncia.

"Días antes, mi ex pareja me habló por teléfono que quería verme y como yo le dije que no, él me dijo que me anduviera con cuidado porque me iba a desfigurar mi cara para que ya nadie se fijara en mí", comentó al noticiero de Ciro Gómez Leyva.

Agregó:

"El 19 de septiembre del año pasado fue a mi trabajo y me golpeó, eso lo estaban investigando para girarle orden de restricción y orden de aprehensión".

La agresión le provocó quemaduras en el rostro, brazos, manos, cuello y piernas.

El caso de Yazmín no es el primer caso de ataque con ácido

Leslie Moreno, también sufrió un ataque con ácido en agosto del 2015.

"Sucedió cuando salía de mi trabajo. Crimen premeditado y doloso llevado a cabo en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Después de varios tratamientos médicos he podido retomar mi vida, sin embago, después de 6 años no hay un probable responsable".

Añadió:

"Esto deribado de los actos de corrupción llevado a cabo en Procuraduría de Justicia de Hidalgo, en manos del MP (Ministerio Público) y de Agente de Investigación, el cuales se ha comprobado y denunciado".

Por otro lado, otra víctima de nombre Elena Ríos, dijo que todos los días tiene que ver sus cicatrices las cuales le recuerdan la impunidad.

Y es que Ríos dice que el quinto implicado en su intento de feminicidio sigue libre.

"Sigue libre, lo he visto, y la Fiscalía no hace nada por detenerlo", dijo.

"Reportan 20 ataques de ácido contra mujeres en México"

Hasta diciembre de 2020 se tiene el reporte de que 20 mujeres han sido atacadas con ácido en México, siendo 2018 el año con el mayor número de ataques, al registrarse siete. El año pasado ocurrieron tres agresiones, reveló un nota del portal de la Universidad Autónoma de México.

Según datos, la edad promedio de las víctimas era de entre 20 y 30 años. Y en la mayoría de los casos, sus agresores fueron sus parejas o exparejas.