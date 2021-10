Iztapalapa: Arrestan a agente de FGJCDMX; estaba coludido con la Unión Tepito

CIUDAD DE MÉXICO.-Detuvieron en la Ciudad de México a Miguel Carmona, agente activo de la Fiscalía, quien daba protección a narcomenudistas, extorsionadores "gota a gota" y decía tener una red para operar para La Unión Tepito.

Las autoridades dijeron que su detención se logró tras una orden de cateo en la alcaldía Iztapalapa, en donde también fue detenida una mujer, su pareja sentimental.

Al sujeto se le halló 200 bolsas con cocaína, 4 armas de fuego, 250 de cristal, 4 celulares, una granada de fragmentación y dos motocicletas.

Fuentes señalan que el agente incluso amenazó con matar a los que participaron en el operativo.

Carmona, como lo identificaban, fue detenido en 2017 por estar ligado con las operaciones del Cártel de Tláhuac, pero logró que un juez de control le otorgara la libertad, luego, ganó un juicio a la Fiscalía capitalina para que lo reasignaran como agente activo, pero fue enviado como "viene viene" afuera de las instalaciones de la Policía de Investigación.

El diario El Universal publicó el pasado 12 de agosto que integrantes de La Unión Tepito buscaban reagruparse y que la Fiscalía capitalina contaba con una serie de audios en donde se muestra la participación del agente Miguel Carmona, una de ellas con "El Jamón".

Arrestan también a abogado

Previo a su detención, las autoridades capitalinas lograron aprehender a un abogado que formaba parte de la estructura de operaciones a la que hacía referencia Miguel Carmona a los integrantes de La Unión.

El abogado fue identificado como José Alejandro "M", quien regulaba a los colombianos que se dedicaban al "gota a gota".

En una grabación se puede escuchar una serie de favores que ambos se piden para trabajar, así como la estructura con la que presuntamente cuenta el efectivo, desde cámaras de la Ciudad hasta otros elementos.

-Jefe, necesitamos ayuda porque hay unos narcomenudistas que quieren poner a mi hermano-refiere "El Jamón".

-No te preocupes hijo, yo tengo toda la estructura, tengo cámaras y elementos que te pueden ayudar-responde el oficial.

-¿Con cuánto hay que entrarle?-contesta Pedro Ramírez.

- No es por dinero, sólo quiero que me echen la mano después-indica el agente.

Entre las conversaciones captadas incluso se hace referencia a una red de personas que podrían contribuir con instrumentos legales para regresar a los principales líderes de la organización a penales de la Ciudad de México, y hacer famosos a narcomenudistas en diversos medios de comunicación.

Esta red que se menciona en las grabaciones operó cuando fue levantado uno de los primos de Óscar Andrés Flores, "El Lunares", mismo que fue asesinado por presuntos integrantes de la Fuerza Anti-Unión, y según las indagatorias, ese día se solicitó que las cámaras del C5 enfocaran a otro lado para evitar ser registrados.

Actualmente los sujetos que participaron en este homicidio se encuentran en prisión.

De acuerdo con otros audios de las autoridades, "El Jamón" sostiene conversaciones con otros grupos delictivos para establecer una alianza y formar un único frente.

Investigadores refirieron que existe el conocimiento de que La Unión Tepito busca reagruparse luego de los constantes golpes a su estructura por parte de las autoridades capitalinas.