Israel permitirá a Egipto entregar ayuda a Gaza tras 10 dias de asedio

Israel anunció este miércoles que le permitirá que Egipto realice entregas de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, pero en cantidades limitadas, esta sería la prima ocasión que se permitirá la entrega de ayuda tras 10 días de asedio al territorio palestino.

El reciente ataque a un centro hospitalario de la Franja de Gaza, causó una presión mediática internacional luego de que se dieran a conocer las imágenes de médicos que atendían a los heridos mientras se agotaban los suministros médicos.

El anuncio de permitir agua, alimentos y otros suministros se produjo cuando la ira por la explosión del martes por la noche en el hospital al-Ahli se extendió por todo el Medio Oriente, y justo cuando el presidente estadounidense Joe Biden visitó Israel con la esperanza de prevenir un conflicto más amplio en la región.

Hubo afirmaciones contradictorias sobre quién fue el responsable de la explosión. Los funcionarios de Hamás en Gaza rápidamente culparon a un ataque aéreo israelí y dijeron que casi 500 personas murieron. Israel negó estar involucrado y publicó una serie de videos, audios y otra información que, según dijo, mostraba que la explosión se debió a un fallo de lanzamiento de un cohete por parte de la Jihad Islámica, otro grupo militante que opera en Gaza. La Jihad Islámica desestimó esa afirmación.

The Associated Press no ha verificado de forma independiente ninguna de las afirmaciones o pruebas publicadas por las partes.

Israel cortó todos los suministros a Gaza poco después de que militantes de Hamas arrasaran comunidades en el sur de Israel el 7 de octubre. La matanza de al-Ahli puso de relieve el impacto del asedio.

Cientos de heridos fueron trasladados de urgencia a otro hospital, casi sin suministros y combustible para sus generadores, y los médicos realizaron cirugías en el suelo, a menudo sin anestesia.