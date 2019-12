Isabel Miranda de Wallace dice que acusación a Genaro García Luna es grave, pero antes lo defendió

CIUDAD DE MÉXICO.-Isabel Miranda de Wallace defendió a Genaro García Luna, entonces general de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), durante su participación en el arresto de varias personas acusadas de secuestro, incluida la ciudadana francesa Florence Cassez, que resultó ser un montaje.

“Hay que hacer un reconocimiento a la AFI (Agencia Federal de Investigaciones) por la liberación de las personas que estaban en poder de la banda de secuestradores Los Zodiaco”, declaró Miranda en marzo del 2012.

En ese entonces era aspirante del PAN a gobernar el Distrito Federal y salió en defensa de García Luna ante las críticas renovadas contra éste luego de que el ministro de la corte Arturo Zaldívar propusiera la libertad de Cassez por los vicios procesales en su contra, iniciados desde su detención por parte de la AFI, en diciembre de 2005, cuando el director de la corporación policial era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón.

Este día, luego de que se diera a conocer el arresto de García Luna, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, Wallace dijo que de lo que se le inculpa es muy grave.

“Acusación contra Genaro García Luna. Insisto, de ser verdad sería muy grave para nuestras instituciones, ya de por sí sumamente debilitadas”, señaló la activista de la organización Alto al Secuestro.

Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto con la francesa Florence Cassez, ambos acusados de pertenecer a una banda de secuestradores.

Cassez, quien había sido sentenciada a 60 años de prisión fue liberada en 2013 por una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras lo que abandonó México para regresar a su país.

Israel Vallarta lleva cerca de catorce años en la cárcel sin una sentencia que lo haya condenado por delito alguno.

El origen de este encierro se debe a la famosa puesta en escena producida por Genaro García Luna (y supervisada por el director de Investigación Policial, Luis Cárdenas Palomino), transmitida el 9 de diciembre de 2005 en el noticiero Primero Noticias de Carlos Loret de Mola, de Televisa.

El hecho simula que víctimas de secuestro son liberadas por elementos de la AFI. Vallarta y Florence Cassez son interrogados libremente por los propios reporteros y luego de lo cual fueron detenidos.

Emmanuelle Steels, ha documentado con escrúpulo periodístico el Caso Vallarta. En su libro El teatro del engaño, editorial Grijalbo 2015, próximo a reeditarse, documenta el montaje a través de diversas fuentes. Más aún, propone los motivos que habrían de guiar a García Luna a fabricar culpables.

En enero del 2013, Loret de Mola se disculpó por el montaje diciendo que no se dio cuenta.

“En retrospectiva, con un análisis más minucioso de todas las imágenes, creo que se pudo haber descubierto el engaño (…) no lo hice y lo lamento”, afirmó el periodista.

Y agregó:

“El 9 de diciembre de 2005 nos tocó transmitir la información de su captura (de Florence Cassez), que luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo”.

La revista Proceso dijo que durante varios años, Grupo Televisa guardó silencio sobre el “telemontaje”.

Cuando se descubrió esta operación, en febrero de 2006, la empresa optó por correr al reportero Pablo Reinah, a quien acusó de ser cómplice de la estratagema. Reinah se defendió ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pidió que se restableciera su honor y la empresa admitiera que él no fue el único responsable.

“Reinah ganó en su litigio, pero Televisa nunca aclaró ante las audiencias si hubo otros directivos de la empresa que estuvieran enterados de este “montaje”, armado por los principales responsables del área informativa de la televisora”, dice la revista.

Señalan que se tambalea el caso Wallace por una mentira

Isabel Miranda de Wallace mintió al decir que su hijo Hugo Alberto León Miranda fue procreado con José Enrique del Socorro Wallace Díaz, según reporta Proceso.

El reportaje -escrito por el periodista Ricardo Raphael- detalla que con esta falsedad se derrumba la hipótesis criminal con que se ha juzgado a los supuestos secuestradores del "falso Hugo Alberto Wallace Miranda".

Además, agrega que la señora Miranda de Wallace se casó en primeras nupcias con Carlos León Miranda, su primo hermano, quien sería el padre.

Ante estas nuevas revelaciones, el ex presidente Felipe Calderón salió en defensa de la presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro. Cabe mencionar que el ex mandatario entregó en el año 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos a la señora Wallace.

Aquí los dos documentos que prueban mi dicho. De mi lado no hay calumnia. Del tuyo sí. pic.twitter.com/bclrriCbaH — Ricardo Raphael (@ricardomraphael) April 29, 2019

“Mi solidaridad con @WallaceIsabel. Veo saña contra ella. “Periodismo” relatando temas y asuntos irrelevantes (“la hija del arriero”, el “matrimonio secreto con el primo”) frente a la tragedia de un hijo secuestrado y asesinado. Qué mezquindad, pobre México”.

“Se pretende eludir el grave caso de secuestro y asesinato con una discusión de un tema de paternidad biológica, lo cual es irrelevante para el caso. Basta el ADN de la madre para identificar el ADN de la victima. Que pena (sic)”, dijo el ex mandatario.

Por su parte, Raphael le contestó que la reputación de Calderón está en juego por haber usado a Isabel para demagogia punitiva.

“Presidente, si Hugo Alberto no es hijo del señor Wallace entonces la prueba de ADN es falsa y sembrada. El caso se tambalea y también su reputación por haber usado a Isabel para su demagogia punitiva. No me sorprende que reaccione de esta manera”, señaló.

Entretanto, Wallace acusó al periodista de ruin y calumniador y que también busca denostar a Felipe Calderón.

“RUIN tus calumnias y te olvidas de lo importante, te informo porque todo lo confundes, a mi hijo lo secuestraron en el 2005 @FelipeCalderon NO era Presidente aún, pero tú fin es denostarlo también (sic)”, escribió en un mensaje en Twitter.

Cabe mencionar que durante las investigaciones del supuesto secuestro de su hijo, Hugo Alberto León Miranda, Carlos León Miranda fue llevado a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) para que le sacaran sangre, sin embargo, hoy se ha puesto en duda el lazo familiar, a lo que Raphael le ha cuestionado a la activista que por qué lo hizo si no era el padre biológico del joven.

Mientras tanto, la periodista Guadalupe Lizárraga, que ha denunciado por años que el caso del secuestro del joven es falso, indicó que hay personas encarceladas y que son inocentes.