"Irresponsable, choque entre AMLO y Calderón": Analistas

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el choque entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el ex mandatario Felipe Calderón Hinojosa —por la supuesta participación del hijo del segundo en una campaña de redes contra el gobierno y la prensa—, analistas advirtieron que en ambos ha permeado la irresponsabilidad.



Este lunes, durante la conferencia de prensa del Presidente, el gobierno federal dio a conocer un estudio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que vincula al ex secretario de Educación Aurelio Nuño, al líder del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, y al hijo de Calderón, Luis Calderón Zavala, con los bots asociados a las tendencias #PrensaProstituida, #PrensaSicaria y #PrensaCorrupta.



De inmediato, Calderón y su esposa Margarita Zavala salieron en defensa de su hijo. El exmandatario calificó de "cobardía inadmisible" que el Presidente calumnie y exponga a su hijo.

En respuesta, López Obrador atajó: "Aquí se acordó hacer una investigación sobre este tema, fue del dominio público y no me voy a reservar nada (...) el que no quiera ver visiones que no salga de noche".

El politólogo Mauricio Merino consideró que tanto López Obrador como Calderón, al igual que el resto de los mexicanos, deberían "dedicarse a los problemas que realmente importan para el país y dejar de lado la narrativa política rijosa, que no le está ayudando a nadie".



Para el experto Salvador Nava Gomar, el conflicto ha escalado a niveles "entendibles" porque se sabe que son adversarios políticos, pero desde su investidura el jefe del Ejecutivo debe cuidar sus respuestas y respetar derechos, entre ellos el de libre expresión.