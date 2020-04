Irma Eréndira no contagió a nadie de COVID-19 hasta el momento: López Gatell

CIUDAD DE MÉXICO (GH). - El estudio de contactos de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, arrojó hasta el momento que no hay ningún contagio por Covid-19 en su esfera familiar y de trabajo, dijo Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud.

A la funcionaria federal que dio positivo a Covid-19 el 20 de abril, se “encuentra en perfectas condiciones de salud”, tuvo un “Covid leve” y se le aplicó el protocolo que se usa en todas las personas, “el estudio de contactos”, dijo.

Su familia está muy bien, ninguno fue infectado…de compañeros de trabajo todavía no se concluye los estudios, pero de sus contactos iniciales todos han resultado negativos”, precisó.

López-Gatell informó que la información que se filtró de una fotografía de su última reunión con una tabla con los datos de los nombres de las personas que asistieron, representa una “grave violación a la ética del servicio público” y se realizará una investigación.

“Cuando una figura pública tiene una enfermedad se vuelve un asunto de notoriedades y se hace un enero énfasis de como está, a cuántos contagió, se filtra la foto y se hace un escándalo”, dijo.

Y agregó: “Esto me recuerda una pregunta que me hicieron al inicio de la epidemia, no deben pensar que las condiciones de salud y biológicas de una persona en un cargo público pudieran ser distintas a una persona que no ocupa un cargo público”.