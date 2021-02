Invita Quadri a vacunarse como "Pepillo" Origel en EU; Cepellín critica

CIUDAD DE MÉXICO.- Gabriel Quadri, ex candidato a presidente de México, sugirió a "los que puedan" vacunarse en Estados Unidos, tal como lo hizo Juan José Origel, periodista de espectáculos.

"Por el bien de todos, los que puedan, vayan a vacunarse a Estados Unidos", escribió el político.

Esta acción le ha costado críticas a "Pepillo", pues recibió ambas dosis de vacunas ante el linchamiento en redes sociales y los rumores de que fuera sancionado por haberlo hecho.

Fue tal el escándalo que medios internacionales retomaron la historia e incluso se le acusó de hacer “turismo de vacunación”, pues viajó a Estados Unidos para poder inmunizarse.

Un médico del país vecino aseguró a través de su cuenta de Instagram que Pepillo Origel podría ser sancionado no sólo con la negativa a ponerse la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus COVID-19, sino hasta con la cancelación de la visa.

Sin embargo, el presentador de “Con Permiso” negó todas las especulaciones y afirmó que hasta el momento ninguna autoridad le ha notificado que será castigado por haberse inyectado.

Si tu padre o tu madre tuvieran oportunidad de vacunarse, lo harían. Yo tuve la oportunidad, bendito sea Dios. Ahora a ver cómo me va con la segunda dosis, pero yo no tengo ningún problema porque no hice nada malo”, sentenció Pepillo Origel ante las cámaras.

En tanto, Ricardo González, mejor conocido como Cepillín se lanzó contra Origel, llamándolo "tonto y menso" por haber publicado que se vacunó en Estados Unidos, y considera que si no hubiera posteado eso "ni quien se entere".

“Eso le pasa a aquel tonto por haberlo puesto en las redes, si no lo hubiera puesto Pepillo en las redes ni quién se entere, son 250 millones de gringos”.

Cepillín también aseguró que él no se vacunaría en Estados Unidos, solo si México no diera oportunidad de aplicar la dosis.

“Si dijeras que acá no va a haber pues vas hasta China, pero si acá va a haber pues me espero, ¿Qué fregados tengo que ir a Estados Unidos a gastar? Mejor me espero, soy el que sigue, soy de la tercera edad”, comentó el payasito.