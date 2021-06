Invita IMSS a donar sangre y salvar vidas

CIUDAD DE MÉXICO.- Debido a que los componentes sanguíneos son necesarios para salvar vidas y se requiere aumentar la captación de sangre que se vio disminuida a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició una jornada de donación altruista en la Ciudad de México.

Para esta jornada de donación, que inició ayer y concluye mañana, se instalaron dos módulos itinerantes, uno en las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma 476, y el otro en las instalaciones de la Coordinación de Control Técnico de Insumos (Cocti), ubicada en José Urbano Fonseca 6, colonia Magdalena de las Salinas, a donde los interesados podrán asistir en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre que se conmemoró el 14 de junio (ayer), Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas, invitó a la población a sumarse a esta campaña, puesto que durante la pandemia se difirieron algunas intervenciones quirúrgicas de traumatología y ortopedia, cirugía general, atenciones obstétricas y a pacientes oncológicos.

LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA PUEDE SALVAR VIDAS

A su vez, el secretario general del IMSS, Marcos Bucio Mújica, indicó que 50% de la donación de sangre se genera a través del Seguro Social, que cuenta con un esquema altruista que motiva a la población a donar.

Mientras que Gamaliel Benítez Arvizu, director del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, explicó que la donación es importante porque la sangre sólo se puede obtener de personas sanas y que voluntariamente otorguen este componente.

Es importante ser donador altruista porque nos permite obtener un componente necesario para salvar la vida de las personas, y es la única forma de llevar a cabo procedimientos complejos”, dijo.

Agregó que la necesidad de contar con sangre es mucha, y ésta sirve para pacientes pediátricos oncológicos, traumatizados y obstétricos, entre otros; “es la única forma de intervención, muchas veces para salvar su vida es a través de una transfusión sanguínea”, señaló.

El IMSS invitó a los ciudadanos a donar sangre para poder salvar vidas, luego de que la donación disminuyera debido a la pandemia por Covid-19. Foto: Pixabay (Ilustrativa)

PACIENTES QUE TUVIERON COVID PUEDEN DONAR SANGRE

Precisó que las personas que padecieron Covid-19 sí pueden donar sangre un mes después de haber padecido la infección. Además, aseguró que las vacunas contra esta enfermedad utilizan una tecnología que permite realizar la donación al pasar dos semanas de haberse inmunizado.

En la jornada que se lleva a cabo en las instalaciones del Cocti, José Antonio Zamudio González, titular de la Oficina de Representación del IMSS Ciudad de México Norte, resaltó que la donación de sangre tiene un impacto muy alto en quienes lo reciben, pues es vida no esperada, por lo que exhortó a la población a que se sumen a esta noble causa, sin bajar la guardia frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Para donar sangre es requisito indispensable ser mayor de edad y no tener más de 65 años; llevar un estilo de vida saludable, pesar más de 52 kilogramos, no tener factores de riesgo como uso de drogas intravenosas o prácticas sexuales de riesgo, acudir con una identificación oficial, llegar descansado y no desvelado, no haber presentado enfermedades previas a la donación, ayuno máximo de ocho horas y mínimo de cuatro.