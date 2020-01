Investigan si uno de los asaltantes de banco es primo de la cajera acusada de dar “pitazos”

VERACRUZ.- Se ha revelado que uno de los asaltantes del banco Santander en Boca del Río es pariente de la cajera, a la que acusaron de dar el aviso a los ladrones.

El medio La Orquesta, indicó que ya se tienen identificados a los autores de este asalto y que la Fiscalía General del Estado ya abrió la carpeta de investigación también contra la cajera.

De acuerdo con una versión que sale de la misma policía ministerial, un sujeto al que presuntamente ya tienen ubicado y que se presume es uno de los asaltantes, resultó ser primo de la cajera.

A través de un video se denunció que le robaron 76 mil pesos a un hombre tras sacarlo de la sucursal Santander, ubicada en Plaza Las Palmas, en Boca del Río.

El cuentahabiente de dicho banco, Daniel Sosa Cossío, subió un video donde acusa a una cajera de haber participado en el robo de 76 mil pesos, tras ser asaltado minutos después de salir de la sucursal con dicha cantidad de dinero, el pasado 2 de enero.

En las imágenes del video se puede observar al hombre entrando de regreso a un banco para reclamarle a la empleada del lugar por qué los asaltantes tenían detalles de que recién retiró de ese banco. El afectado pidió hablar con el gerente de la empresa para que se le regresara el dinero.

Voy llegando al banco donde vine a retirar el dinero y me acaban de asaltar [...] A ver, señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos, que se los diera y sabían en qué bolsa me lo metí(...) Tú le diste el pitazo a los rateros, gritó.