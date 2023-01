Investigan procedencia del armamento de Ovidio Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO.- El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra investigando la procedencia de las armas utilizadas por Ovidio Guzmán López durante su captura.

Indicó además que hay armamento fabricado en Europa, por lo que las investigaciones se extenderán al Viejo Continente, con el apoyo de la Europol.

Marcelo Ebrard abundó en que la investigación puede durar un par de meses, y cuando finalice presentarán el caso en Estados Unidos.

Consideró que se debe prohibir la venta indiscriminada de armas de alto calibre si se busca frenar la violencia en el país, pues quienes las adquieren son los criminales.

Resaltó que si EU o algún otro país quiere ayudar a México a reducir la violencia interna, deberían dejar de enviar armas.

Si ustedes nos quieren apoyar para reducir la violencia en México, no necesitamos otra cosa más que dejen de producir, vender o distribuir este tipo de armas, no me mandes armas, mejor ya no me las mandes. Eso es lo que México va a proponer, pero sí, estamos siguiendo cada arma de esas”, comentó el canciller.