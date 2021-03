Investigan cómo ingresó a Palacio Nacional joven que burló seguridad y llegó hasta AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El joven que irrumpió hoy en la conferencia matutina y que llegó hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador burló la seguridad de Palacio Nacional y aún no se sabe cómo ingresó, reconoció la Oficina de Atención Ciudadana.

Leticia Ramírez Amaya, titular de la oficina, fue cuestionada durante la conferencia de prensa sobre si se sabía ya cómo ingresó a Palacio Nacional.

“Se está investigando cómo entró”, contestó y descartó que haya entrado por la puerta de Atención Ciudadana.

“No se sabe cómo logró entrar, se está investigando”, dijo.

López Obrador destacó que “no se puede tener tanta vigilancia”, pues antes existía el Estado Mayor Presidencial y ahora sólo está la Ayudantía.

Ramírez explicó que el joven se llama José Luis, que tiene 31 años y estuvo en prisión durante dos años.

“Tiene una gran desesperación porque dice que le plantaron droga y lo metieron a la cárcel durante dos años. Estuvo ahí, no obtuvo el apoyo de nadie y al salir no encuentra el apoyo de nadie, vive con su madre, tiene una hija, la cual no le permiten verla, no puede encontrar un camino para rehacer su vida al salir”, explicó.

Ramírez agregó que el joven no busca que se revise su caso en la Fiscalía de Durango, sino “encontrar un camino” para seguir con su vida.