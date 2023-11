Investigan a Profesor del IPN acusado de acoso sexual tras ser golpeado por alumnas

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que investigará los hechos registrados en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) número 8 “Narciso Bassols”, en donde un grupo de estudiantes golpeó a un profesor acusado de acoso sexual.

La institución educativa enfatizó en que mantendrá su política de cero tolerancia ante los actos de acosos y violencia de género, por lo que deslindará responsabilidades, además de que afirmó que no habrá impunidad.

Para ello es necesario que las víctimas formalicen su denuncia conforme al protocolo para atención a la violencia de género que opera con coordinación con Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con el comunicado de la institución educativa, se cumple el marco legal vigente, que incluye el respeto a los derechos humanos y estudiantiles, por lo que se aplicarán medidas ejemplares contra quienes resulten responsables.

Un video que circula en X muestra a un profesor de edad madura sentado en un escritorio, mientras una joven descarga su ira acusándolo de varios hechos.

Usted es una persona acusada que ha acosado hasta maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución. Y si esto no se cumple, no nos va a quedar otra más que irnos a paro porque no es la primera vez que lo hace”, dice.