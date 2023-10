Investigadores denuncian que Sedena desobedece instrucciones de AMLO sobre caso de Guerra Sucia

CIUDAD DE MÉXICO.- Investigadores del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) afirmaron este jueves que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desobedece las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador tras presuntamente ocultar información importante sobre la "guerra sucia".

Por medio de un informe presentado el pasado miércoles, la organización declaró que el Ejército ha retenido ilegalmente documentos sobre el periodo de represión estatal entre 1960 y 1990, los cuales deberían ser de carácter público de acuerdo con el decreto de "cero ocultamiento y cero impunidad".

Al respecto, el mandatario señaló este jueves, desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, que la Sedena ha cumplido con la orden de proporcionar a la población toda la información sobre dicho periodo histórico de México.

Están mal informados o están desinformando, no están siendo objetivos, no están hablando con la verdad porque, primero, a mí me obedecen, primero. Segundo, hay por convicción, la voluntad de esclarecer todo, de no ocultar absolutamente nada, hacer todo transparente, es una regla de oro de la democracia, no podemos ocultar absolutamente nada".