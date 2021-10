Inundaciones en Edomex: Secundaria en Ecatepec tiene 3 semanas bajo el agua

ECATEPEC.-Una secuendaria ubicada en el municipio de Ecatepec lleva tres semanas bajo el agua, denunciaron.

La escuela Otilio Montaño, localizada en la colonia La Laguna Chiconautla, representa un riesgo para la salud de los alumnos, personal docente y administrativo que acuden de manera presencial al inmueble, afirmaron autoridades del plantel.

Esto pasa año con año, en una escuela donde no hay red de agua, ni drenaje, las inundaciones no solo lo vivimos en la escuela sino en toda la comunidad con pérdidas totales a las familias, pero el gobierno no nos ha mirado como zona desastre", explicó Beatriz Hernández Fabián, directora del plantel.