Interpondrán denuncia ante CPI sobrevivientes de tortura en Atenco

SAN SALVADOR ATENCO, Estado de México.- Integrantes del Colectivo de Sobrevivientes de la Tortura de Atenco (Costa) anunciaron que interpondrán una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), para que se investigue y se castigue, si así se determina, a los responsables de los hechos violentos del 3 y 4 de mayo del 2006, en los que murieron dos personas y más de 200 campesinos fueron detenidos.

Los miembros del Costa, consideraron que en México están agotadas las instancias para que se haga justicia, por lo que recurrirán a la CPI con sede en La Haya, para que intervenga en el caso que cumplirá en mayo próximo 14 años.

El ex presidente, Vicente Fox Quesada; el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora Icaza; el ex coordinador Nacional del Consejo de Seguridad Pública, Miguel Ángel Yunes; el exjefe del Estado Mayor de la Policía Federal, Ardelio Vargas Fosado, son algunos de los exfuncionarios que demandarán.

Además de Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, Humberto Benítez Treviño, exsecretario general de Gobierno mexiquense; Wilfrido Robledo Madrid, ex comisionado de la extinta Agencia de Seguridad Estatal, entre otros.

Juan de Dios Hernández Monje, representante legal de Costa, expuso que recurrirán a la justicia internacional porque en México hay una simulación judicial, desde la declaratoria de incompetencia de la entonces PGR para investigar la tortura, así como la no intervención efectiva del Poder Judicial del Estado de México en contra de los autores materiales, médicos legistas, peritos y policías que iban en los camiones (por acción o por omisión) el día de los hechos.

"Y lo más importante, frente a las abrumadoras evidencias de que en el ámbito nacional nunca ha existido la intención de investigar y sancionar a los autores intelectuales de los delitos de lesa humanidad y violaciones graves de nuestras garantías individuales, a los que ordenaron, planearon y ejecutaron los actos de tortura los días 3 y 4 de mayo de 2006, en Texcoco y San Salvador Atenco", comentó en conferencia de prensa.

Los integrantes del colectivo enviarán al fiscal internacional la documentación respectiva, como la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por los hechos, la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los expedientes de los sobrevivientes de la tortura, además de la información documental bibliográfica hemerográfica y fílmica.

"Sabemos que no ha prosperado una sola denuncia presentada por otras personas ante la Corte Penal Internacional y creemos que deriva de un error táctico el hecho de que se haya pretendido, sin cubrir los requisitos del permiso del presidente y del Senado, querer involucrar al pleno de la CPI.

Nosotros estamos queriendo introducir a través del fiscal de la Corte y que solicite él mismo a la CPI, la autorización para realizar una investigación oficial y completa que puede culminar con una sentencia histórica que ponga fin a la impunidad absoluta que existe en México en los delitos de lesa humanidad", mencionó.

María Luisa López Moran, Pedro Rivero e Inés Rodolfo Cuéllar, tres de las víctimas de tortura, recordaron que durante 14 años han resistido y esperado que se les haga justicia en México, pero no lo han conseguido, por lo que buscan ahora fuera del país que eso ocurra.