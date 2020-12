Insultar a AMLO, como lo hizo Brozo, es de mal gusto por donde se le vea: Manuel Baeza

CIUDAD DE MÉXICO.-Manuel Baeza, director Editorial de Milenio Jalisco y Telediario Canal 6 de Multimedios, dijo que no le pareció la ofenza que le dijo Víctor Trujillo en su personaje de Brozo al presidente Andrés Manuel López Obrador.

"¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque calificar al Presidente de esa manera es hacer lo mismo de lo que muchos nos hemos quejado: poner apodos o denostar a los demás desde los medios de comunicación", señaló.

Agregó:

"Llamar “pinche Presidente” a López Obrador es de mal gusto por donde se le vea. Se podrá alegar que lo dijo Brozo, y que dicho payaso nunca se ha distinguido por su finura, pero en el fondo es bajo y no conviene a nadie".

Baeza insistió en que "México es y debe mantenerse como un país abierto al debate y a la libre expresión de ideas. Y eso incluye lo que se diga desde tribunas electrónicas. Pero caminar hacia el insulto y la descalificación pública es un retroceso".

Por último, agregó que si "mantuviéramos esa línea, pronto dejaremos de lado los puntos centrales de una discusión, y terminaríamos en lo más parecido a un concurso de albures o chistes pelados, si no es que a una discusión de cantina".

“Brozo” insultó con groserías al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al decir que no le parece que no haya vacunas contra la Covid-19 en el sector privado.

"Seamos claros, como gobierno la pandemia les quedó grande, y muy probablemente la vacuna les va a quedar enorme. En este momento, el más improtante para la humanidad de las últimas décadas, no se les vaya a ocurrir jugar con la desesperación de las personas", comentó.

Agregó:

"Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pin#$%che presidente que, o nos sirve, o no sirve, pa ni madres".

Trujillo trabaja para el portal Latinus, junto a Carlos Loret de Mola.