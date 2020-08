Instruye Miguel Barbosa a escuelas públicas recibir a estudiantes de privadas ante Covid-19

PUEBLA, Puebla.- Este martes, el Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, ordenó a la Secretaría de Educación Pública Estatal, a iniciar las medidas necesarias para que todas las escuelas públicas de la entidad reciban a niñas y niños que provengan de planteles privados y los hayan dejado a raíz de la pandemia por el virus SARS-CoV-2.



El mandatario les indicó a los padres de familia y tutores legales que estén en tal situación, a acudir a la institución educativa para realizar la inscripción correspondiente.

El político por Morena detalló:

El trámite siempre es en las escuelas, la instrucción la estoy dando a la Secretaría de Educación para que atiendan estas acciones y reciban a todos".

Por lo que ante el comienzo del próximo ciclo escolar 2020-2021, el 24 de agosto en la modalidad a distancia, dijo que se distribuirán un total de 9 millones 177 mil 090 libros de texto gratuitos para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y telesecundaria.

Por otra parte, en cuanto a la vacuna anti-Covid-19, Barbosa Huerta enfatizó que todavía no se tiene una fecha precisa. No obstante, añadió que el anuncio de la administración federal sobre contar con los "recursos para poder adquirir las [vacunas] que se pongan en el mercado anima, y Puebla no será la excepción, hay que seguir luchando para recuperar la normalidad en esta anormalidad”.

Finalmente, pidió continuar con la disciplina y el pacto comunitario, "para cuidarnos en la reapertura económica que se vive en la entidad, estamos en números manejables hasta el momento", dijo.

Con información de Excélsior