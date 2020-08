Instalan módulos para recolectar firmas a favor del juicio a expresidentes

CIUDAD DE MÉXICO.-Militantes del partido de Morena y del Trabajo (PT) han comenzado a instalar módulos en diversas ciudades del país en donde juntan firmas para llevar a juicio a ex presidentes.

Andrés Manuel López Obrador ha dicho que hará una consulta para que la gente decida si se juzga a ex mandatarios.

Los nombres que podrían estar en la consulta son: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), quienes serían juzgados por haber incurrido en presuntos actos de corrupción.

López Obrador durante la conferencia mañanera del 18 de agosto, reiteró que ya perdonó al exmandatario Felipe Calderón por el resultado de los comicios de 2006, y propuso una consulta ciudadana para saber si los mexicanos quieren que se juzgue a los expresidentes por temas de corrupción.

“Por qué voy a ser yo el verdugo político, ¿qué no lo podemos resolver entre todos?, yo no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando. (Que piensen) Como me robaron la presidencia estoy molesto, (que) no he superado el que nos hayan robado la presidencia, porque no solo fue a mí, sino a todo el pueblo o que hayan impuesto las reformas energética, fiscal, laboral, las llamadas estructurales, la educativa y que piensen que ahora voy a juzgarlos, no, ya le dije al expresidente Calderón, por lo que a mí corresponde ya lo perdoné por el fraude de 2006, y él sabe bien que hubo fraude”, dijo el jefe del Ejecutivo.

La pregunta que se formula en los módulos es:

"¿Estás de acuerdo en que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país, realizados por los ex presidentes de México, y en su caso se inicie un procedimiento judicial garantizando el debido proceso?".

Esta consulta llevada a cabo por ciudadanos concluirá el 13 de septiembre y la meta es recolectar 50 mil firmas.

En el primer día de la instalación del módulo se vio una gran afluencia de personas que querían participar.

Módulos

Aguascalientes: 7

Baja California: 8

Baja California Sur: 2

Campeche: 6

Chihuahua: 9

Ciudad de México: 35

Coahuila: 5

Colima: 14

Durango: 4

Guanajuato: 18

Guerrero: 9

Hidalgo: 7

Jalisco: 20

Estado de México: 27

Michoacán: 9

Morelos: 13

Nayarit: 3

Nuevo León: 7

Oaxaca: 25

Puebla: 6

Querétaro: 5

Quintana Roo: 6

San Luis Potosí: 7

Sinaloa: 7

Sonora: 7

Tabasco: 4

Tamaulipas: 14

Tlaxcala: 3

Veracruz: 31

Yucatán: 5

Zacatecas: 14

Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia, manifestó que es inconstitucional someter a consulta si se juzga a exmandatarios, como lo ha expresado AMLO.

A través de un hilo en Twitter, Ugalde explicó que el someter a una consulta el si se debe juzgar a una persona, afecta al derecho a la presunción de inocencia y violenta el debido proceso.