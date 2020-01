Insiste AMLO en que no se reelegirá en 2024

PUEBLA, Puebla.- En 2024 no habrá reelección aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, además, anunció que las becas para adultos mayores, niños con discapacidad y estudiantes se convertirán en derechos constitucionales.

Al sostener un diálogo con los pueblos Náhuatl, Otomí, Tepehua y Huasteco, el mandatario comentó que al término de su sexenio estarán sentadas las bases para hacer realidad la 4T y si la oposición regresa al poder, no la podrán echar atrás.

"Tenemos que aplicarnos y aprovechar el tiempo porque voy a estar solo 5 años más y no va a haber reelección porque somos maderistas y es sufragio efectivo no reelección. Pero les puedo decir que no lo necesitamos, porque si trabajamos 16 horas diarias en favor del pueblo, vamos a dejar sentadas las bases para que sea una realidad la transformación y aunque regresen los conservadores, tocó madera, aunque esto es plástico, si regresan los corruptos, ya no podrán dar marcha atrás a lo que va a quedar establecido", dijo.

Ante representantes indígenas, del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García y del titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, el jefe del ejecutivo federal mencionó que enviara al Congreso una iniciativa de ley para que las becas se eleven a rango de derecho constitucional.

"Tenemos que trabajar sin descanso en estos años que faltan y ayudar todos en la transformación, todos a empujar al elefante reumático. Enviaré una iniciativa de ley de reforma para que se eleve a rango constitucional la pensión de adultos mayores, para que sea derecho la pensión para discapacitados y recibir una beca para estudiar; serán derechos constitucionales, porque una mala práctica era hablar de derechos durante el periodo neoliberal, pero de qué sirve que se establezcan derechos si no hay presupuesto para que se cumplan", resaltó.

Al presentar los avances del programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, su encargada, Raquel de la Luz Sosa, informó que de los 100 planteles educativos que prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su gobierno, ya se están construyendo 85 y para este 2020 se titularan los primeros universitarios, quienes contarán con el aval de la Secretaria de Educación Pública (SEP).

Emir Hernández Cortés, representante del pueblo Náhuatl llamó al gobierno para que en la región se establezca una red de energía eléctrica, que se formen médicos y enfermeras nacidos en la región que hablen la lengua materna, becas para que los jóvenes estudien la universidad, la apertura de caminos y que se les respete y tome en cuenta en las decisiones del gobierno federal.

"Pedimos al gobierno que nos reconozcan para cuidar, administrar y distribuir los beneficios de nuestras tierras. Queremos que se formen médicos y enfermeros nacidos en esta region, que hablen nuestras lenguas, que se formen maestros que conozcan nuestra lengua, historia, cultura y tradiciones. Esperamos que sea el inicio de una nueva actitud con más compromiso y reconocimiento de nuestros derechos, estamos decididos a salir adelante y ponemos nuestro espíritu para alcanzarlo", dijo.

El representante indígena resaltó que son muchas las necesidades que tienen y esto se debe a que han sufrido de un constante abandono en dónde prevalece la injusticia.

"No nos han garantizado el derecho a una buena salud y enseñanza que bien merecemos. Se permiten injusticias y no se persiguen los delitos, se permite el saqueo de recursos, no se valora la cultura, lengua e identidad, los jóvenes migran y regresan con vicios, pero a pesar de todo, tenemos esperanza, porque si algo tenemos es mucha esperanza y cuando depositamos la fe lo hacemos con toda la entrega", finalizó.