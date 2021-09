Inseguridad en la CDMX: Extorsionadores balean casa de empresario

CIUDAD DE MÉXICO.-La casa de un empresario fue baleada luego de que presuntamente se negara a pagar una extorsión.

A ver hijo de la chin..., si denuncias me voy a enterar, si hablas con medios me voy a enterar, si te cambias de casa me voy a enterar. Ni el [Omar García] Harfuch ni la fiscal [Ernestina Godoy] te van a salvar, aquí mando yo, no ellos, no te queda más que pagar”, se escuchó en la llamada que recibió.