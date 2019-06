"Inmoral que Gertz Manero tenga mismo abogado que Lozoya": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que confía en el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, pese a tener al mismo abogado que Emilio Lozoya, ex titular de Petróleos Mexicanos (Pemex) quien está prófugo.

Cuestionado sobre si existe un conflicto de interés porque Javier Coello Trejo, quien lleva la defensa de Lozoya, es también abogado del titular de la Fiscalía General de la República, el mandatario aseguró Gertz Manero no protegerá a "grupos de intereses".

"Sí le tengo confianza al fiscal general. Creo que es un hombre recto y que no va a proteger a grupos de intereses creados. Ese es mi punto de vista; desde luego quisiéramos todos que se fuese más eficaz en la impartición de justicia, pero son procesos que se tienen que llevar a cabo, no puede haber juicios sumarios, se tienen que garantizar los derechos de los ciudadanos, hasta de los presuntos delincuentes. Es un Estado de derecho, hay procedimientos", afirmó.

Aunque señaló que no es ilegal que el fiscal general tenga el mismo abogado que Emilio Lozoya, sí consideró "inmoral" esta relación, por lo que resaltó que Gertz Manero decidirá si renuncia o no a su cargo.

"Pues él podría decidir, yo no recomendaría, no me queda, porque es una institución autónoma y tiene que respetarse, no me queda hacer recomendación en este sentido; además, no creo que sea ilegal", subrayó.

"Pero ¿puede ser inmoral?", se le preguntó al presidente de la República, a lo que contestó:

"Sí, eso sí, pero eso le corresponde resolverlo a él".