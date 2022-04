Iniciativa de Reforma Eléctrica “se queda como está”, afirma AMLO; desmiente grupo para revisarla donde participaría EU

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que se vaya a conformar un grupo con la participación de Estados Unidos para analizar la Reforma Eléctrica y se de algún cambio a la iniciativa.

El día de ayer, el gobierno mexicano sostuvo una reunión con John Kerry, enviado especial Presidencial para el Clima de los Estados Unidos e inversionistas de esa nación en materia energética y al finalizar, Kerry informó que se conformaría un grupo con la participación del Embajador Ken Salazar para revisar la reforma.

Pero López Obrador fue tajante durante la conferencia de prensa matutina al reconocer que aunque se planteó durante la reunión la conformación de ese grupo, no se aceptó.

Hubo también algo que me llamó la atención porque se dijo, y luego lo vi publicado, que vinieron a jalarnos las oreja y que nos impusieron el que se acepte la participación de un grupo del gobierno de Estados Unidos para que revise todo lo relacionado con nuestra iniciativa, pues eso como es lógico, nosotros no podríamos aceptarlo ni de Estados Unidos ni de Canadá ni de China ni de Rusia. Hubo un planteamiento de que se mantuviese la comunicación sobre el tema, y que participara un grupo, pero ellos plantearon eso. No se aceptó”, dijo.

Sin cambios en la Reforma Eléctrica

El mandatario también rechazó que se vaya a realizar algún cambio en la iniciativa de Reforma Eléctrica.

“Se queda como está”, contestó tajante al ser cuestionado sobre si luego de la reunión de ayer habría algún cambio en su propuesta.

Sobre la conformación del grupo, López Obrador precisó que “alguien se adelantó”, pues cuando se propuso él se quedó callado.

“A lo mejor ellos pensaban que eso iba a ser aceptado y alguien se adelantó a decir que nosotros íbamos a aceptar que un grupo casi vigilara. No aceptamos, es una decisión de nosotros”, indicó.

Enviará copia de la iniciativa a Kerry

El mandatario agregó que hay “una gran diferencia” en escuchar, informar, expresar “comunicarnos” a “imponer un grupo para vigilarnos, observarnos”.

“Eso no lo permite nadie. A lo mejor sí, a lo mejor en otros tiempos gobiernos sumisos, entreguistas, pero ya no son los tiempos de antes; es más el presidente (Joe) Biden se porta muy bien. Lo primero que me dice es eso: respeto a la soberanía, siempre; ni patio trasero, ni patio delantero, nada de eso”, dijo.

El Presidente aclaró que uno de los acuerdos que se tomaron es que México enviará una copia de la iniciativa a John Kerry para que la lea y vea que se contempla la transición energética.