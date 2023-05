Inician preparativos para Mausoleo Tiresias, espacio de memoria para mujeres trans en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- En un esfuerzo por visibilizar el legado y la lucha de la comunidad trans en México, se colocó este lunes la primera piedra del Mausoleo Tiresias para mujeres trans en el panteón civil de San Lorenzo Tezonco en la Ciudad de México.

La iniciativa, impulsada por la activista trans Kenya Cuevas, tiene el fin de crear un espacio de memoria que acogerá los restos de mujeres trans que fueron víctimas de violencia transfóbica o estructural.

Hoy me siento muy tranquila y muy contenta conmigo misma porque sé que están descansando. Las personas mueren cuando son olvidados ellas no van a quedar jamás en el olvido. Yo no sabía cómo hacerlo, pero tenía la convicción y las ganas de hacerlo", expresó la activista.