Inicia vacunación contra Covid-19 en Nuevo León; "El Bronco" dice no estar contento con el número de dosis

MONTERREY, Nuevo León.- El gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo no estar contento porque la mañana de este martes inició la vacunación a personal médico que atienda a pacientes Covid en hospitales públicos y privados de Nuevo León, ya que en esta fase se aplicarán únicamente mil 950 dosis de Laboratorios Pfizer, y el mandatario estatal consideró que el País y sus gobernantes "debemos hacer un esfuerzo mayor".

Durante una ceremonia que se llevó a cabo en el Hospital Militar Regional de Especialidades, "El Bronco" insistió en que se debe masificar la aplicación de vacunas.

No estoy contento con esto, lo debo decir, creo que México tiene que hacer un esfuerzo mayor, y nosotros los que gobernamos también. No debe ser así como se está planeando (por el Gobierno federal), es algo que no tenemos que limitarnos a eso, tenemos que hacer esfuerzos extraordinarios, aplicar la vacuna con una mayor velocidad e intensidad", dijo Rodríguez Calderón.