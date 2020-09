Inicia campaña de vacunación contra influenza en Coahuila: Gobernador Miguel Riquelme

SALTILLO, Coahuila.- Ante la temporada invernal que se acerca, en Coahuila se llevará a cabo la campaña contra el virus de la influenza estacional donde se aplicarán 866 mil 783 dosis a grupos de alto riesgo.



Simultáneamente las autoridades sanitarias refuerzan las acciones permanentes de prevención que aplican por la pandemia del Covid–19, destacó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.



Al arrancar la campaña, el mandatario estatal convocó a la población a acudir a que les inmunicen contra la influenza estacional, principalmente si están expuestos a las bajas temperaturas.

En #Arteaga, arrancamos la Campaña de Vacunación contra la Influenza Estacional 2020 de la Secretaría de Salud, con la cual se busca hacerle frente a enfermedades respiratorias ante la llegada de la temporada invernal. pic.twitter.com/anrvBzYgmP — Miguel Riquelme (@mrikelme) September 25, 2020



Brigadas de la Secretaría de Salud estatal instalarán 386 puestos de vacunación en los 38 municipios del estado para aplicar la vacuna a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y adultos mayores de 65 años de edad.



También inmunizarán a médicos, enfermeras y demás personal del sector Salud, personas con diabetes e hipertensión y con enfermedades crónico degenerativas.



Desde el municipio de Arteaga, en la zona sureste de Coahuila, donde se esperan temperaturas congelantes en la sierra, el gobernante, acompañado del secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, inició la cruzada contra la influenza que durará medio año, de octubre de este 2020 hasta el mes de marzo de 2021.



La influenza, causada por un virus del mismo nombre, afecta a personas de cualquier edad, ataca las vías respiratorias, es una enfermedad infecto-contagiosa aguda.



Los principales síntomas que alertan de haberse contagiado son muy parecidos a una gripa común.



El afectado tiene la sensación de un malestar general, garganta irritada, fiebre alta, dolor de cabeza, y se siente sin fuerzas, desganado.



Para evitar que se infecten deben acudir a que los vacunen lo más pronto posible.

La aplicación de la vacuna es totalmente gratuita, los 386 puntos de atención médica se ubicarán en unidades de consulta externa de clínicas, hospitales, unidades móviles y Centros de Salud.



Durante un breve evento, Riquelme Solís exhortó a las familias a actuar con responsabilidad para que no se infecten y destacó en su mensaje el trabajo coordinado que han realizado en Coahuila ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.



Resaltó algunas de las decisiones tomadas en los Subcomités Regionales de Salud, y las acciones adoptadas para la reapertura de todas las actividades y la reactivación económica.

"Coahuila se declara listo para enfrentar esta temporad que será distinta a las demás por la confusión que se puede crear con los síntomas de Covid-19 en la población", subrayó.



Para evitar confusiones de eventuales casos de influenza con el de Covid-19, anticipó que las autoridades sanitarias implementan las estrategias adecuadas para la prevención de las enfermedades de la temporada invernal.



"Sin rebrotes"

Asimismo, aseguró que no hay rebotes de casos de Covid-19, del cual se tiene un control estable.



Por la inminente llegada del invierno se ha reforzado la vigilancia epidemiológica, apuntó y exhortó a las familias coahuilenses a actuar con responsabilidad para prevenir contagios.



Durante la llegada de nuevos frentes fríos, que agravarían la presencia de enfermedades respiratorias, refirió que las autoridades de salud han redoblado la vigilancia epidemiológica y la prevención de enfermedades como la influenza.



Además de adoptar medidas tendientes a evitar muertes por hipotermia, intoxicación por monóxido de carbono y quemaduras.



Advirtió que la vacuna de la influenza no actúa contra el Covid-19, por ello se debe administrar eficazmente las dosis existentes para proteger a la población de alto riesgo.



Las principales recomendaciones son el uso de tapabocas y antes de toser o estornudar se cubra la boca y la nariz.



Además de no exponerse a cambios bruscos de temperatura, el consumo de alimentos ricos en Vitamina C, evitar la automedicación y no fumar en lugares cerrados.