Inhabilitan por 10 años a funcionario de Pemex por "Estafa Maestra"

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que destituyó e inhabilitó por 10 años a Luis Galván Arcos, quien se desempeñaba como gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El funcionario fue relacionado con "La Estafa Maestra", por no declarar las cuentas bancarias de su esposa, que suman más de 3 millones de pesos.

A través de un comunicado, la secretaria de la Función Pública, dirigida por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, resolvió sancionar con destitución e inhabilitación de 10 años para desempeñar cargos o comisiones en el servicio público al funcionario de Pemex.

Tenemos que construir una nueva ética pública, donde todos cumplamos con nuestras obligaciones y seamos parte de un México más honesto, aseveró la secretaria Sandoval Ballesteros, quien añadió que la declaración patrimonial es un instrumento fundamental para la rendición de cuentas, en el marco del gobierno transparente impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Expuso que “las personas servidoras públicas estamos obligadas a brindar la información que el pueblo de México demanda, para así vigilar nuestra probidad y honestidad en el ejercicio de nuestras funciones, así como en el uso y manejo de los recursos públicos.

El involucrado en la “Estafa Maestra”, indicó, omitió declarar dos cuentas bancarias que estaban a nombre de su cónyuge, por la cantidad de 3 millones 261 mil 176.52 pesos, de los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016.

El comunicado aclara que durante todo el procedimiento, la autoridad administrativa respetó la presunción de inocencia y garantizó el derecho de audiencia de la persona ex servidora pública sancionada; sin embargo, no pudo justificar por qué no reportó los instrumentos bancarios señalados.