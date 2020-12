Informe de AMLO en su segundo año: "Mucho habíamos avanzado antes de la pandemia"

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin Estado Mayor Presidencial, ni parafernalia, así fue como el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que asumió el cargo hace dos años.

En un mensaje por su segundo año de gobierno AMLO resaltó que creó la Guardia Nacional, canceló la condonación de impuestos, impulsó consultas populares, revocación de mandanto y el retiro del fuero presidencial.

También aseguró que con sus políticas de combate a la corrupción y de austeridad se ha logrado ahorar 1 billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos.

Añade que con esta política económica ha cumplido con no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir precios de combustible y financiar programas sociales, especialmente “para los más pobres y marginados”.

López Obrador sostuvo que ahora es una realidad la pensión universal para adultos mayores, así como la atención médica y medicamentos gratuitos, que fueron elevados a rango constitucional. Además reiteró que algunas de esas ayudas se entregan "de manera directa y sin intermediarios".



"Mucho habíamos avanzado antes de la pandemia", afirmó AMLO en su mensaje, pero destaca que las remesas desde Estados Unidos han alcanzado cifras récord con 40 mil millones de dólares, que beneficiarán a 10 millones de familias que reciben en promedio 350 dólares mensuales