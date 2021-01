Información gubernamental será entregada “fast track”, en 72 horas y habrá sanción para quien incumpla con transparencia, afirma AMLO 

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-La entrega de información de los sujetos obligados a los solicitantes será “fast track” y en 72 horas en su planteamiento para una Reforma Administrativa en donde buscará integrar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a una secretaría de Estado, dijo el presidente Andrés a Manuel López Obrador.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre cómo quedará garantizado el ejercicio de transparencia del Gobierno federal con una modificación tan importante como la que plantea de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) absorba al INAI.

“Fast track, así, rápido, que se esté obligado en 72 horas a entregar la información y que el funcionario que no entregue en tiempo, sea sancionado”, contestó.

El mandatario agregó que esa labor de recepción de solicitudes de información la puede realizar la SFP.

“Ahí se entrega la solicitud, ya saben que a partir de que lo reciben tienen que entregar la información. Nosotros no tenemos nada que ocultar. La vida pública tiene que ser cada vez más pública”, dijo.

López Obrador dio a conocer que Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, le informó qué hay una solicitud de información sobre la razón por la cual se atendió a su hermana en el Hospital Militar.

“Antier me informa el secretario de la defensa de que hay una persona pidiendo informes de por qué atendieron a mi hermana en el Hospital Militar; entonces, doy la instrucción: informe, llegó grave y en situación de urgencia, cualquier institución de salud está obligado a dar la atención médica”, dijo.

El Presidente explicó que se realizará un análisis minucioso de lo más conveniente para los institutos autónomos como el INAI.

“Desde luego garantizando la trasparencia que es una regla de oro de la democracia, no significa tener transparencia el que haya un aparato burocrático, eso quedó de manifiesto. Se creó y no hubo trasparencia, se reservaban los asuntos que no les convenía que se supiera. No había transparencia”, explicó.

Y recordó que con ex presidente Vicente Fox Quesada se reservaron las condonaciones de impuestos a las grandes empresas.

“Esa fue la primera decisión. Otra significativa es que el expediente de Odebrecht lo reservaron, lo guardaron, no se transparentó y esta fue una decisión aunque sea paradójico del instituto de la trasparencia. Estos se crearon durante el periodo neoliberal para aparentar que se combatía la trasparencia, cuando lo que hayan hecho es servir de cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de información”, aclaró.